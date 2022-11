O trio, que atuou encapuzado, forçou a entrada na vivenda, tendo logo manietado a mulher, de 73 anos, que estava à porta, e o marido, de 74 anos, que se encontrava no interior.



O homem ficou ferido ao ser agredido com pontapés e socos quando ofereceu alguma resistência. Os assaltantes, que estariam armados com pistolas, segundo relataram as vítimas às autoridades policiais, fugiram logo de seguida.