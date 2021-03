Casal de idosos assaltado após comprar pão em Famalicão. Ladrão levou 10 euros

Um casal de idosos foi assaltado à mão armada depois de comprar pão numa padaria em frente à igreja de Joane, em Vila Nova de Famalicão. O homem debateu-se com o ladrão, que fugiu depois de lhe serem entregues cerca de dez euros.

"Dá-me a carteira já!", gritou o ladrão, de máscara de proteção individual no rosto, quando apontava a arma à cabeça do idoso, de 75 anos. O assaltante aproveitou que a mulher entrava no carro, no regresso da padaria, para subir para o banco traseiro e surpreender o casal, no domingo, pelas 08h30. "Instintivamente o meu pai saiu do carro e puxou o ladrão que continuava a apontar-lhe a arma", contou ao CM a filha das vítimas.





"Ainda se empurram um ao outro, mas depois o ladrão só dizia que não lhes queria fazer mal e para lhe darem dez euros. Na aflição a minha mãe pegou nas moedas todas que tinha e entregou-lhe".A GNR recebeu a queixa e a PJ de Braga deverá investigar.