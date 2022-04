Um casal de idosos foi, esta madrugada, assaltado e ameaçado com uma arma de fogo em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, por um grupo de cinco homens.Os assaltantes levaram 250 euros, várias peças em ouro e 15 sacos de milho. Depois conseguiram colocar-se em fuga.O assalto ocorreu por volta da 1h00. Os idosos ficaram fechados durante várias horas numa divisão da casa onde moram e só conseguiram sair por volta das 7h00, quando um dos filhos do casal se deslocou à habitação.A GNR esteve no local.