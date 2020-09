Casal de idosos burlado fica sem ouro

Um casal de idosos foi burlado, quarta-feira, por dois suspeitos na casa onde vive em Raimonda, Paços de Ferreira. Os homens alegaram que eram familiares de pessoas conhecidas das vítimas, ambas com mais de 80 anos. Conseguiram depois convencer os idosos a entregarem diversas peças em ouro, de avultado valor. Só mais tarde é que as vítimas perceberam que tinham sido enganadas. A GNR foi então alertada e está já a investigar este caso de burla.



Nas redes sociais, a Junta de Freguesia de Raimonda deu conta desta situação e referiu que os idosos não ficaram feridos, uma vez que, iludidos, aceitaram dar tudo aos suspeitos. Chamamos a atenção de todos os raimondenses para os perigos destas situações, alerta a junta no Facebook.

