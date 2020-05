Casal de idosos impedido de entrar em casa por guerra com lar de idosos em Pombal

Um casal de idosos, ela com 70 anos e ele com 80, está a ser impedido por um lar de entrar na própria habitação em Ranha de São João, Pombal. O lar de idosos reclama uma fração da moradia onde o casal vive com a filha, o genro e neta de quatro anos.Essa fração é o rés-do-chão da moradia da família e o lar vedou o acesso a esse espaço. Sem o acesso ao rés-do-chão, a família não consegue aceder ao resto da casa que tem também um primeiro andar.A disputa do espaço dura há já 10 anos e a família encontra-se agora na zona da churrasqueira que se situa dentro da propriedade mas fora da sua habitação.