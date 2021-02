Casal de idosos morre em casa em Silves sem pedir socorro

O casal de idosos que foi encontrado morto em casa, na zona de Messines, Silves, sofria de vários problemas de saúde.As vítimas, de origem britânica, viviam sozinhas na zona de Mogas. O homem, de 83 anos, estava acamado e dependia dos cuidados da mulher, de 75.Dormiam em quartos diferentes, onde foram encontrados mortos. A mulher terá morrido primeiro e o homem depois, sem capacidade física e mental para pedir socorro.O INEM e os Bombeiros de Messines foram acionados, mas as vítimas já estavam cadáveres. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Silves investiga as circunstâncias em que ocorreram as mortes. Os corpos não apresentavam sinais de violência. Só a autópsia poderá revelar as causas das mortes.