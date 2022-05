Uma avaria num radiador terá estado na origem do incêndio que, na noite deste domingo, matou um casal de idosos, na sua casa, em Santarém.





As vítimas - a mulher de 78 anos e o homem de 82- apresentavam um quadro clínico complexo e foram apanhadas no meio do fogo, que teve início na sala de estar.Carlos Grazina, comandante dos Sapadores de Santarém.