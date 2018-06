Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal de idosos torturado e espancado em casa

Homem, de 83 anos, abriu a porta e foi agredido com cabo de enxada. Mulher, de 79, foi atingida com o próprio andarilho, em Alcobaça.

Por José Durão | 08:08

Foi para roubar 150 euros, uma televisão, uma moto- serra, uma roçadora, um compressor, um relógio, toalhas e produtos de higiene que um homem, de 47 anos, se introduziu na casa de um casal de idosos, pelas 17h00 a 3 de abril, e os agrediu violentamente, em Charneca do Carvalhal, Turquel. Depois de o idoso, de 83 anos, lhe ter aberto a porta, o assaltante agrediu-o a murro até o derrubar. A seguir pegou no cabo de madeira de uma enxada e desferiu-lhe várias pancadas na cabeça, no peito, braços e pernas, que lhe causaram ferimentos graves.



O arguido está acusado pelo DIAP de Alcobaça por dois crimes de roubo agravado, na forma consumada, e aguarda pelo julgamento em prisão preventiva, desde 5 de abril, depois de ter sido apanhado por militares da GNR logo após o crime.



Após neutralizar o idoso, dirigiu-se à mulher da vítima, de 79 anos, e puxou a cadeira onde ela se encontrava, derrubando-a também. Depois, pegou no andarilho da idosa e desferiu-lhe várias pancadas, dizendo-lhe que a matava, antes de lhe dar um pontapé na cabeça, ordenando-lhe que se calasse.



De seguida, o assaltante violento voltou a agarrar no cabo da enxada para desferir mais pancadas no idoso, enquanto exigia que este lhe dissesse onde estava guardado o dinheiro do casal. Com o apuro do roubo, dentro do carro, o arguido acabou interceptado pouco depois pela GNR, ainda junto à casa das vítimas que deixou em estado grave. A mulher já teve alta, mas o idoso continua internado no Hospital de Leiria, com lesões graves por todo o corpo.



PORMENORES

Filha deu alerta

Foi a filha do casal que alertou, o 112, para as agressões. A mãe, enquanto o arguido tentava escapar, conseguiu falar com a filha ao telefone, que, por sua vez, fez a informação chegar à GNR local.



2,1

milhões de idosos compõem atualmente a população nacional. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, esse número deverá continuar a subir para 2,8 milhões em 2080.



Carrinha furtada

A carrinha utilizada, pelo arguido, tinha sido furtada, em Alcobaça, e continha material furtado de duas outras habitações, na mesma rua, em Turquel. Foi apreendida pelas autoridades.