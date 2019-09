Casal de ingleses preso por traficar cocaína em cruzeiros

O casal inglês preso a 04 de dezembro de 2018, em Santa Apolónia, Lisboa, na posse de quatro malas com mais de nove quilos de cocaína que trouxeram num cruzeiro a uma ilha das Caraíbas, disse esta terça-feira em tribunal estar falido.Na primeira sessão de julgamento, Roger e Susan Clarke, de 72 e 71 anos, disseram ter sido obrigados a vender tudo após as prisões.Roger admitiu ter realizado cinco cruzeiros (contando com o que foram presos), nos quais transportou malas das Caraíbas para Londres.Roger explicou que o fez a pedido de amigos para quem efetuou negócios de importação de ananases.