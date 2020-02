Casal de irmãos morre em despiste de motociclo em Castelo Branco

Dois irmãos morreram este domingo na sequência de um despiste no motociclo onde ambos seguiam em Almacena, Castelo Branco. O acidente deu-se ao final da manhã.Marisa Afonso e Sérgio deslocavam-se para Estreito, no concelho de Oleiros, para irem almoçar com o pai. Pelas 12h45, sensivelmente a meio da viagem, e por razões ainda não apuradas, a moto em que viajavam despistou-se numa curva na zona da Lameirinha, na EN 112.À chegada dos meios de socorro foram encontrados com ferimento muito graves.O helicóptero do INEM chegou a ser acionado, mas devido à gravidade da situação, os dois irmãos acabaram por ser transportados de ambulância para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, a cerca de 30 quilómetros.Entraram em paragem cardiorrespiratória e foram alvo de tentativas de reanimação durante o transporte mas não resistiram aos ferimentos e o óbito acabou por ser declarado já na unidade hospitalar.A notícia da morte de Sérgio e Marisa, que ia casar dentro de poucos meses, foi conhecida ao final da tarde deste domingo e deixou em choque familiares e amigos nos concelhos de Castelo Branco e Oleiros, que inundaram as redes sociais com mensagens de pesar.A GNR de Castelo Branco está a investigar as circunstâncias do acidente.