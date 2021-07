Um casal de jovens mutilou-se quando estava detido no posto da GNR, em Santa Maria da Feira, com talheres de plástico, na segunda-feira.O homem, de 22 anos, usou um garfo para se cortar no braço esquerdo e no pescoço. Aos guardas, afirmou ter engolido metade de uma faca. Já a mulher, de 19 anos, queixou-se de dores em todo o corpo.