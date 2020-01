Um casal de médicos esteve trancado dentro de uma sala com um paciente, na noite desta terça-feira, no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, as autoridades foram chamadas ao local cerca das 20h00, na noite da passagem de ano.De acordo com fonte hospitalar, quando a polícia chegou ao hospital, a porta da sala onde se encontravam médicos e paciente estava trancada, sendo necessário partir o vidro de uma janela para aceder à sala.A mesma fonte avançou que a versão dos acontecimentos difere muito entre alegadas vítimas e alegado agressor. De acordo com o agressor, um homem com cerca de 60 anos, este estaria à espera há cerca de quatro horas para ser atendido pela médica.Quando finalmente foi chamado, ao entrar na sala, o companheiro da mulher (também profissional de saúde) terá entrado com ambos e trancado a porta. O alegado agressor avança também que o médico o "deitou ao chão".Por outro lado, o casal de médicos tem um testemunho contraditório, avançando que o homem terá trancado a porta, sequestrando e agredindo o casal com mesas e cadeiras do hospital.