Um casal de namorados, ele de 30 e ela de 26 anos, fez-se acompanhar de dois filhos menores enquanto assaltavam uma viatura, numa praia da Arrábida, Setúbal.Os ladrões foram detidos por uma patrulha da GNR frente aos filhos.O casal de desempregados deslocou-se em carro próprio, com os filhos de três e seis anos. As crianças ficaram na viatura, enquanto os pais partiram o vidro de um carro.Tiraram roupa, calçado, malas e dinheiro, mas foram detidos em flagrante. Os bens foram restituídos aos donos, que são turistas franceses. As crianças foram entregues a um avô.