Casal desalojado e cão desaparecido após incêndio destruir habitação em Aveiro

Um incêndio destruiu uns anexos de uma habitação, ao final desta tarde de domingo, em Aveiro. Um casal ficou desalojado e o cão da família está desaparecido.As chamas destruíram, também, um galinheiro e uma pilha de lenha. O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um incêndio habitacional no beco do Murtório, em Verdemilho, Aradas.Os bombeiros de Aveiro Novos também foram acionados para apoiar o combate às chamas. A ambulância de emergência médica (INEM) de Aveiro foi mobilizada para prestar assistência à dona da casa por causa de uma crise de ansiedade.A PSP de Aveiro foi chamada e investiga as causas do incêndio.