Casal despista-se contra poste em Valongo

Vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto.

22:19

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste na rua Central da Capela, em Valongo, distrito do Porto, ao final da tarde deste domingo.



De acordo com fonte oficial dos Bombeiros, as vítimas, que ao que tudo indica seriam um casal de namorados, sofreram ferimentos quando a viatura em que seguiam embateu contra um posto que por sua vez embateu contra um muro.



Ambos foram transportados para o Hospital de São João, no Porto. O alerta foi dado às 19h04 deste domingo. No local estiveram quatro 11 bombeiros apoiados por quatro viaturas.