Casal desvia 300 mil euros e compra um BMW

PJ acusado de branqueamento, com a mulher, bancária, que responde por mais crimes.

Por Ana Palma | 01:30

Com a cumplicidade do marido, inspetor da Polícia Judiciária, de 48 anos, uma bancária de 45, gestora de conta num banco em Lagoa, foi acusada pelo Ministério Público (MP) de desviar mais de 300 mil euros de um casal norte-americano.



Os arguidos adquiriram um BMW no valor de mais de 60 mil euros para ‘lavar’ parte do dinheiro obtido de forma ilícita, diz o MP. O inspetor da PJ responde por branqueamento.



De acordo com a Acusação, a que o CM teve acesso, os 300 mil euros que pertenciam aos norte-americanos foram transferidos, pela bancária, para uma conta aberta noutro banco em nome de uma tia do inspetor, em Setúbal. Daí, o dinheiro passou para uma conta dos dois arguidos, numa terceira entidade bancária.



A ex-bancária, que ainda terá retirado mais alguns milhares de euros aos norte-americanos com um cartão multibanco que conseguiu obter, responde igualmente por branqueamento, mas também por dois crimes de abuso de confiança agravado, um de falsificação de documento (na forma continuada) e por falsidade e burla informática.



Os factos ocorreram entre 2010 e 2015 e o processo foi considerado "absolutamente prioritário" pelo MP.



PORMENORES

Não restituíram verba

Até agora, refere a Acusação, os arguidos não restituíram aos ofendidos qualquer valor relativo aos montantes de que se apropriaram de forma ilícita e sem qualquer conhecimento ou autorização daqueles. Atuaram em comunhão de esforços, diz o Ministério Público de Portimão.



BMW apreendido

O BMW comprado pelos arguidos está arrestado à ordem dos autos, bem como cinco imóveis adquiridos no período investigado pela Polícia Judiciária. O banco, onde a arguida trabalhava - e de onde foi despedida -, também apresentou queixa.