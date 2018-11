Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal desvia 500 mil euros de IPSS

Instituição Mão Amiga perdeu estatuto em 2016.

Por Liliana Rodrigues, Tânia Laranjo e Ana Isabel Fonseca | 09:42

O presidente de direção e a coordenadora da Mão Amiga - uma IPSS com sede em Valadares, Vila Nova de Gaia - foram detidos pela PJ do Porto por se terem apropriado de cerca de 500 mil euros da instituição.



O casal, de 70 e 75 anos, está indiciado por peculato, administração danosa e burla.



Os detidos apropriaram-se de donativos feitos por particulares e empresas para pagarem despesas pessoais, nos últimos anos.



Utilizavam pessoas carenciadas para fazer peditórios nas ruas e já em 2016 lhes tinha sido retirado o estatuto de associação com utilidade pública.