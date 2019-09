Casal detido após agredir PSP em Rio de Mouro

Um casal foi detido este sábado após agredir um PSP na Avenida Maria Lamas, em Rio de Mouro, Sintra.As autoridades foram chamadas ao local por volta da 18h30, na sequência de desacatos relacionados com a regulação do poder paternal de uma criança. Segundo informações obtidas junto do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS), a mãe da criança dirigiu-se à habitação onde a filha vive com a avó, sem autorização judicial.Os ânimos exaltaram-se e o homem que acompanhava a mãe da criança acabou agredir um dos agentes, que caiu e sofreu escoriações.Os detidos serão presentes a tribunal para a aplicação das respetivas medidas de coação.