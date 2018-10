Cabeleireira e desempregado detidos por assalto à mão armada na Maia

Casal residia no Porto. Homem tinha antecedentes criminais.

11:55

Os detidos, uma cabeleireira e desempregado de 23 e 28 anos de idade, estão a ser indiciados pela prática de um assalto à mão armada numa residência naquela cidade.



Um casal foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária por suspeitas de assalto à mão armada na madrugada do dia 31 de março na Maia, no distrito do Porto.

"O elemento feminino do casal, sabendo que a vítima guardava em casa um montante significativo em numerário proveniente de uma herança, tentou uma aproximação que tinha como objetivo apropriar-se daquele valor. Assim, em conluio com o elemento masculino, conseguiu que a vítima lhe franqueasse a entrada na habitação para depois, sob ameaça de arma de fogo, procederem ao roubo, embora não da referida quantia por entretanto ter sido transferida para outro local, mas de diversos bens e valores existentes na residência", lê-se num comunicado enviado pela PJ.



As autoridades conseguiram localizar os suspeitos após recolha de provas que permitiram imputar-lhes os factos ilícitos denunciados.



O casal residente no Porto vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. O elemento masculino já tinha antecedentes criminais.