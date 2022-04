Casal detido durante assalto a café em Gondomar

Um casal foi detido na madrugada desta quinta-feira, em flagrante delito, quando tentavam assaltar um café em Jovim, Gondomar.Enquanto a mulher esperava junto ao carro, o homem partiu a janela do café e dirigiu-se à máquina de tabaco, que ao estar presa por uma corrente dificultou o assalto.Quando o alarme disparou, a mulher começou a gritar para o interior do estabelecimento, pedindo que o homem saísse.À chegada ao local, as autoridades detiveram o casal.Os dois assaltantes são suspeitos de vários crimes na região.