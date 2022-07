Casal detido em flagrante na posse de haxixe e canábis

Um homem e uma mulher de 37 e 30 anos de idade, foram detidos pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, por fortes indícios de crime de tráfico de droga, em Ponta Delgada, no Açores. As detenções ocorreram com a colaboração da GNR e o casal foi apanhado em flagrante delito.



A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu ainda oito quilos de haxixe e um quilo de canábis, segundo comunicado.





Presentes a primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas as medidas de coacção a ambos os suspeitos, tendo o marido ficado em prisão preventiva e a mulher com termo de identidade e residência.