Casal detido em Seia por furto no interior de veículo

A GNR deteve em flagrante delito um homem e uma mulher, de 34 e 39 anos, pelo crime de furto no interior de veículo, em Seia, no distrito da Guarda, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, o casal foi detido, na sexta-feira, através de militares do Posto Territorial de Seia, na sequência de uma denúncia por parte da vítima.

Após o alerta, os militares da GNR detetaram os suspeitos a adquirir vários produtos com recurso aos bens furtados no interior do veículo, tendo recuperado uma carteira, dois cartões bancários, vários pertences pessoais, 700 euros (levantados com recurso aos cartões bancários furtados), um televisor, um rádio e várias peças de vestuário (comprados com recurso aos cartões bancários furtados).

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos reportados pela GNR ao Tribunal Judicial de Seia.