Casal detido pela GNR por tráfico de droga e cultivo de canábis em Alandroal

A GNR deteve um homem de 31 anos e uma mulher de 48 por suspeitas de tráfico de droga e cultivo de canábis em Alandroal, no distrito de Évora, divulgou esta quarta-feira a força de segurança.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a guarda indicou que a detenção dos dois suspeitos foi feita, na terça-feira, na sequência da operação "Ouro Verde" e após uma investigação que durou cerca de um mês.

No cumprimento de um mandado de busca domiciliária, segundo a GNR, foram apreendidos 33 pés de canábis, 15 frascos e 12 embalagens com folhas de canábis, totalizando mais de seis quilos, e sete recipientes com líquidos derivados de canábis.

Os militares da GNR apreenderam ainda dois computadores portáteis, dois telemóveis, duas balanças, um 'tablet', material laboratorial e 1.500 euros em dinheiro.

De acordo com a guarda, as plantas de canábis e outros produtos derivados apreendidos têm um valor estimado superior a 100 mil euros.

A operação foi desenvolvida pelo Posto Territorial de Alandroal e pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Reguengos de Monsaraz da GNR, contando com o empenhamento de 44 militares, 12 viaturas, uma embarcação e três canídeos.

Os dois detidos vão ser presente ao Tribunal de Redondo para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.