Casal detido pelo sequestro da filha impedido de falar com a jovem

O casal que foi detido pelo sequestro da própria filha, dada para adoção, está agora impedido de falar com a jovem de 13 anos.Uma medida imposta pelo Tribunal de Cascais e que será controlada através de meios eletrónicos.O juiz determinou ainda que os suspeitos, de 43 e 44 anos, não podem frequentar o concelho de Oeiras – onde reside a menor e a família adotiva – sem autorização.A menor foi encontrada esta semana na casa dos pais biológicos, no Porto, escondida atrás de uma parede falsa.Desapareceu há um ano da casa dos pais adotivos.A menor era colocada na parede falsa sempre que as autoridades iam procurá-la a casa dos pais.