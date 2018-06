Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal detido por extorquir mais de três mil euros a homem de Grândola

GNR travou dupla que deixou a vítima em grandes dificuldades económicas.

Por Lusa | 12:37

A GNR deteve, em flagrante delito, em Grândola, um casal suspeito de ter extorquido mais de três mil euros, durante os últimos oito meses, a um homem, colocando-o "numa situação de dificuldade económica", foi anunciado esta terça-feira.



O casal, de 47 e 49 anos, foi detido na segunda-feira por suspeitas do crime de extorsão e é presente esta terça-feira ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Setúbal para primeiro interrogatório judicial, refere a GNR, num comunicado enviado à agência Lusa.



Os suspeitos foram detidos por militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Grândola, no distrito de Setúbal, na sequência de uma investigação por extorsão iniciada após uma denúncia feita este mês.



Segundo a GNR, o casal terá coagido um homem, de 44 anos, a entregar-lhe diversas quantias em dinheiro durante os últimos oito meses, num total de mais de três mil euros, colocando-o "numa situação de dificuldade económica".



O casal foi detido em flagrante delito na segunda-feira "durante mais uma entrega de 500 euros" em dinheiro feita pela vítima, explica a GNR, que na ação apreendeu um telemóvel e dez munições.