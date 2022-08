Casal detido por furtar em hotéis no Algarve

Um homem italiano, de 62 anos, e uma mulher portuguesa, de 42, foram detidos por suspeitas de furtos em hotéis em Sagres, Lagos e Almancil. Foram apanhados numa operação conjunta entre os postos da GNR de Lagos e Vila do Bispo.A detenção ocorreu no domingo junto ao Hotel Iberostar na Meia Praia, em Lagos. Foram apreendidos quase 40 artigos que tinham sido furtados, entre telemóveis, material informático, óculos de sol, malas e mochilas. A dupla circulava num automóvel de matrícula espanhola, que foi apreendido. O material furtado estava dentro do carro.