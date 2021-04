Casal detido por furtos de carros em Vila Nova de Gaia e Espinho

Um casal – mulher de 34 anos e homem de 36 – foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia, no sábado, por condução ilegal e furtos de e em carros, em Vila Nova de Gaia.

Segundo a GNR "no âmbito de uma investigação por diversos crimes de furtos de e em veículos, os militares realizaram diversas diligências policiais que culminaram na identificação e detenção do casal".





Em comunicado, a GNR explica que os detidos são suspeitos da autoria de vários crimes ocorridos nos concelhos de Vila Nova de Gaia e de Espinho, sendo que, para além dos furtos de veículos, eram ainda roubados das viaturas cartões de débito que os detidos utilizavam em superfícies comerciais para compras, recorrendo ao pagamento através da tecnologia "contactless".Na ação, foi realizada uma busca domiciliária, onde foram apreendidos, três telemóveis, dois GPS’s, cinco chaves de carros, três comandos de garagens, várias carteiras, documentos, óculos de sol e um relógio. O material foi entregue aos legítimos proprietários. Os suspeitos foram presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, esta segunda-feira.O homem foi levado para o estabelecimento prisional do Porto, para cumprimento de prisão efetiva de um ano e quatro meses – existia um mandado de detenção pendente, no âmbito de uma situação anterior por condução ilegal. Já a mulher ficou obrigada a apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.