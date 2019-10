Casal detido por suspeitas de tráfico de droga em Beja

A GNR deteve um casal por suspeitas de tráfico de droga e apreendeu 384 doses de haxixe e 13 doses de folha e três sementes de canábis junto à barragem do Alqueva, no concelho de Moura, distrito de Beja, foi esta sexta-feira anunciado.O casal, um homem de 28 anos e uma mulher de 20, ambos com antecedentes criminais por tráfico de droga, foi detido na quinta-feira e presente ao Tribunal Judicial de Moura, que os libertou sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, disse à agência Lusa fonte da GNR.Segundo a GNR, em comunicado, durante uma ação de fiscalização de rotina ao veículo onde o casal seguia junto à barragem do Alqueva, militares abordaram o condutor e, "de imediato" detetaram droga no interior. Seguiu-se uma busca ao veículo, que culminou na apreensão da droga, de uma faca e da própria viatura.