Casal detido por tráfico de droga em Setúbal

Um homem e uma mulher, a viver maritalmente, foram detidos esta tarde, em Setúbal, por suspeitas de tráfico de heroína e cocaína.

O suspeito, de cerca de 50 anos, foi abordado pela PSP num café junto à sua residência e imediatamente detido. A mulher estava em casa com a filha menor quando foi surpreendida pelos agentes que saíram do prédio do casal com sacos, após terem feito buscas no apartamento.

O homem tem vários antecedentes criminais ligados ao tráfico de droga sendo. A última pena que cumpriu terá sido de oito anos.

A suspeita, com cerca de 40 anos, estava atualmente sujeita a apresentações no posto da PSP após ter sido encontrada droga no café que explorava, no bairro da Bela Vista, em Setúbal.

A filha menor do casal, com cerca de 10 anos, foi entregue a uma vizinha na sequência da detenção da mãe.

As detenções aconteceram esta tarde por volta das 15h30.