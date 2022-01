A proposta de trabalho era atrativa e as condições vantajosas. A remuneração ascendia aos 40 euros por dia, sendo que o alojamento, a alimentação e as deslocações estavam asseguradas. Mas, quando chegavam a Espanha, onde iriam exercer as funções, o cenário era outro – e de verdadeiro horror. Os trabalhadores eram forçados a ficar em locais isolados, a dormir no meio dos ratos, em pocilgas e currais sem quaisquer condições de higiene e salubridade.