Um casal, com cerca de 40 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta noite de sexta-feira, no Porto, depois de ser agredido por dois homens.O alerta foi dado, cerca das 23h00, para os bombeiros de Rebordosa, para uma ocorrência com agressões na via pública, em Rebordosa.A GNR foi chamada e tomou conta da ocorrência.