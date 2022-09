Casal e bebé portugueses feitos reféns em roubo a moradia de luxo no Brasil

Um gang armado invadiu uma casa de luxo na zona de Pinheiros, em São Paulo, Brasil, e sequestrou uma família para forçar transferências de dinheiro através da aplicação informática PIX – semelhante ao sistema MB Way português – enquanto um cúmplice controlava no exterior a entrega do dinheiro.O dono da casa, um português que se mudou recentemente para o Brasil, a mulher e o filho de meses foram ameaçados com facas e viveram momentos de terror.Valeu um momento de distração dos assaltantes, que permitiu à mulher enviar uma mensagem a uma amiga, que alertou a Polícia Militar. Os ladrões dispersaram, mas um deles foi preso ao fugir por um cemitério.