Casal e cão resgatados do Douro por populares no Porto

Mulher caiu quando aproximava o animal da água. Marido escorregou ao prestar ajuda.

Por Ana Isabel Fonseca e Ágata Rodrigues | 09:23

Foi ao tentar aproximar o cão da água que uma mulher, de cerca de 40 anos, caiu, pouco depois das 12h00 de ontem, ao rio Douro, na Ribeira, no Porto. O marido, que terá a mesma idade, tentou prestar auxílio à mulher e ao animal, mas escorregou nas escadas da plataforma e também caiu.



"Eu estava no meu barco, no cais, e vi uma pessoa, de repente, a desaparecer. Vim logo para o local e vi que estavam um casal e um cão na água. Peguei numa corda e, com outras pessoas, conseguimos puxá-los para fora da água", explicou ao CM Gastão Teixeira, conhecido por ‘Lobo do Mar’ e um dos responsáveis do salvamento.



A mulher sofreu alguns ferimentos no rosto ao cair, uma vez que embateu nas pedras. Foi, de imediato, assistida no interior de uma ambulância do INEM, mas não houve necessidade de ser transportada para o hospital. "Felizmente, foi apenas um susto. A minha mulher caiu com o cão e eu, depois, também escorreguei. Mas o que interessa é que estamos bem", descreveu ao CM o homem envolvido no acidente.



Nas plataformas de acesso ao rio têm ocorrido muitos acidentes, que são atribuídos à falta de limpeza. "Já bem junto à água, existem escadas, mas que não são limpas e estão escorregadias. Já alertei a Câmara e a Administração do Porto do Douro, mas ninguém fez nada até agora. Ando aqui a fazer o papel de um bombeiro", afirmou Gastão Teixeira, que tem vários resgates no currículo.