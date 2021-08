Casal e dois netos menores feridos num despiste em Coruche

Um casal e dois netos, de sete e dez anos, ficaram este sábado feridos, em consequência do despiste do carro em que seguiam, na EN 114-3, em Fajarda, no concelho de Coruche.O ferido mais grave é o menino de sete anos, que foi assistido no local por uma equipa médica do INEM e transportado numa ambulância dos Bombeiros Municipais de Coruche para o Hospital de Santarém.A outra criança, também do sexo masculino, sofreu ferimentos ligeiros, bem como a avó. O avô foi apenas assistido no local, não necessitando de outros cuidados. Foi para o hospital para acompanhar os familiares. A GNR está a investigar as causas do despiste.