Casal e filha desalojados após incêndio na Póvoa de Varzim

Um casal e a filha ficaram desalojados em Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim. O alerta foi dado perto das 11 horas do último domingo. Os Bombeiros da Póvoa encontraram o casal e a filha no interior da casa, que já tinha sido tomada pelas chamas. Também a oficina que ladeava a casa e que também pertencia à família ficou destruída. O incêndio terá tido início num curto-circuito numa máquina de lavar, disse o casal aoA casa ficou inabitável e as vítimas vão ficar com familiares nos próximos dias. As chamas foram combatidas por 18 bombeiros e cinco viaturas e demoraram mais de uma hora a serem extintas. As perdas estão estimadas perto dos 80 mil euros.