Vítimas estavam a dormir quando as chamas deflagraram.

13:32

Um incêndio numa habitação em Amarante fez esta sexta-feira três desalojados - um casal de 70 anos e o filho - na freguesia de Telões, em Amarante, no Porto.



O casal estava a dormir e só deu conta do incêndio quando ouviu um estrondo.



No local estiveram os Bombeiros de Amarante, num combate complicado, uma vez que quando chegaram ao local já a casa estava tomada pelas chamas.



Os bombeiros estiveram durante cerca de quatro horas a combate o incêndio, apoiados por muitos elementos.



Várias garrafas de gás estavam no interior da habitação, mas acabaram por não explodir.

As causas do incêndio estão ainda por apurar. A família acredita que pode tratar-se de um curto circuito.



A GNR esteve no local e está a tomar conta do caso.