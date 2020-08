Casal e filho feridos durante explosão em Câmara de Lobos

Uma explosão de gás, ontem de manhã, num apartamento em Câmara de Lobos, Madeira, provocou ferimentos num casal e no filho de 7 anos.O pai, de 42 anos, sofreu queimaduras graves na cabeça, pernas e braços. Já a mulher, de 40, e a criança tinham ferimentos ligeiros e receberam à tarde alta hospitalar.A explosão, no terceiro piso (ficou inabitável) do prédio, provocou ainda danos noutras habitações.O edifício foi sujeito a avaliação por parte do Laboratório Regional de Engenharia Civil, mas "a estabilidade do imóvel não aparenta ter sido comprometida", adiantou um responsável.