Casal e vários amigos vendem droga em cafés em Vila do Conde

Tinham uma plantação de canábis no quintal de uma casa e usavam dois cafés - um em Vila Chã e outro em Vilar, Vila do Conde - para vender a droga.O grupo, constituído por um casal e vários amigos, foi apanhado pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Matosinhos, que deteve nove homens, com idades entre os 17 e os 31 anos, e uma mulher, de 20. Foram ontem presentes a tribunal para identificação e serão ser hoje ouvidos em primeiro interrogatório.A investigação da GNR prolongou-se por sete meses. Na quarta-feira, os militares fizeram 36 buscas e apreenderam, entre outros artigos, 95 pés de canábis, duas estufas, material usado no cultivo, várias doses de liamba (247), haxixe (81) e cocaína (10), além de 2672 € em dinheiro, que seriam provenientes da atividade criminosa.A GNR encontrou ainda 18 telemóveis, uma arma elétrica (‘taser’) dissimulada na forma de lanterna e um veículo - que foram também apreendidos. Havia ainda uma balança de precisão e diverso material de acondicionamento e corte do produto estupefaciente. Os suspeitos, que terão rendimentos modestos, foram detidos. Um deles tinha já antecedentes criminais igualmente por tráfico de droga.Nas buscas - 18 domiciliárias e outras tantas em veículos e estabelecimentos -, a GNR encontrou e apreendeu igualmente sete aves de espécies autóctones: dois travessos, dois pintarroxos e três pintassilgos. Os animais foram, entretanto, entregues ao Parque Biológico de Vila Nova de Gaia.