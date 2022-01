Casal em estado grave após colidir com camião no IP4

Um casal, homem e mulher com cerca de 60 anos, ficaram feridos com gravidade, hoje, após a viatura ligeira onde seguiam ter embatido na traseira de um camião, ao quilómetro 92 do IP4, no sentido Vila Real-Amarante.

Segundo Orlando Matos, Comandante dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca, "a mulher foi transportada para o hospital em paragem cardiorrespiratória e o homem com ferimentos graves, ambos tiveram de ser desencarcerados".

No local estiveram os bombeiros da Cruz Branca e da Cruz Verde de Vila Real e militares da GNR que investigam as causas deste acidente rodoviário.