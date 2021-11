Casal encontrado morto em casa em Messines. PJ investiga

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na casa onde viviam em São Bartolomeu de Messines. A Polícia Judiciária investiga a hipótese de homicídio seguido de suicidio.O caso aconteceu na zona de Vale de Moz em São Bartolomeu de Messines. Os contornos do caso ainda não estão totalmente esclarecidos. O que está confirmado é que foi encontrada uma mulher e um homem com ferimentos graves, alegadamente provocados por uma arma de fogo.Ainda foram acionados os bombeiros e o INEM mas os óbitos foram declarados no local pelo médico do INEM.Perante o cenário encontrado, a GNR alertou a Polícia Judiciária que suspeita que tenha ocorrido um crime de homicídio seguido de suicidio. Ao que aconseguiu apurar, as vítimas têm cerca de 60 anos.Os corpos foram recolhidos por equipas dos Bombeiros Voluntários de Messines e transportados para o Gabinete Médico Legal de Portimão para serem sujeitos a autópsia.