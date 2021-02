Casal encontrado morto em casa em Silves

Um casal de idosos foi encontrado morto em casa, ontem à noite, na zona de Messines, no concelho de Silves. Casados, ele tinha 83 anos e ela 75 e eram de nacionalidade britânica.O alerta às autoridades terá sido dado por pessoas próximas das vítimas, que estranharam a falta de contacto de há vários dias. Os dois corpos estavam em partes diferentes da habitação, mas, segundo apurou o, não há suspeitas de crime. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Silves foi acionado para o local e está ainda a investigar as circunstâncias em que ocorreram as duas mortes, nomeadamente se as vítimas sofreram alguma doença súbita ou acidente e não conseguiram pedir socorro.O alerta para a ocorrência foi dado pouco depois das 21h00 desta quarta-feira. O INEM e os Bombeiros de Messines ainda foram acionados e os óbitos declarados no local.