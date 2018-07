Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal encontrado morto em casa no Porto

Corpos encontrados em avançado estado de decomposição.

20:19

Um casal de idosos, que morava sozinho, foi encontrado morto esta quinta-feira numa habitação no Porto. A mulher, de 77 anos, foi encontrada morta na cama e o homem, de 80 anos, estava ao lado desta, no chão



O alerta foi dado por um vizinho que já não via o casal há alguns dias e deu o alerta às autoridades.



Os corpos do casal foram encontrados em avançado estado de decomposição numa habitação na zona histórica localizada na rua do Loureiro, junto à estação ferroviária de São Bento, disse à Lusa a PSP.



Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 17h00 e, "até ao momento (cerca das 20h00), o efetivo está no local a efetuar diligências".



A Polícia Judiciária está no local a investigar se há indícios de crime.



No local estão também os Bombeiros portuenses para remover os corpos para o Instituto de Medicina Legal.