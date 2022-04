Casal escraviza sem-abrigo do Porto após prometer trabalho remunerado em Espanha

Um homem de 44 anos e uma mulher de 42 foram detidos, em Vila Flor, no distrito de Bragança, por fortes suspeitas da prática dos crimes de tráfico de pessoas, sequestro e ofensa à integridade física. Os arguidos abordaram um sem-abrigo, em julho de 2021, na cidade do Porto, "prometendo-lhe trabalho remunerado, acrescido de alimentação e alojamento, nas vindimas em Espanha", explica a Polícia Judiciária através de comunicado.



A vítima, um homem de 52 anos, foi levada para Almeria, em Espanha, onde esteve em locais precários e sem condições. Ficou ainda privado dos seus documentos de identificação e foi obrigado a trabalhar mediante ameaças e agressões físicas. Nunca recebeu qualquer valor pelo pagamento do trabalho prestado.





Quando foi transportado de novo para Portugal, em novembro de 2021, conseguiu fugir, denunciando o caso às autoridades.Os arguidos têm antecedentes criminais em Espanha, por crimes contra o património e tráfico de seres humanos para exploração laboral. Vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.