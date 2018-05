Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal faz nove assaltos a casas

Furtos em Leiria, Porto de Mós, Batalha e Marinha Grande.

Por Isabel Jordão | 08:41

Um homem e uma mulher, de 47 e 33 anos, foram detidos pela GNR de Leiria depois de terem assaltado nove residências, de onde furtaram uma elevada quantidade de artigos, desde peças em ouro a equipamentos eletrónicos e máquinas agrícolas. Os detidos foram levados a tribunal para serem interrogados por um juiz de instrução, que determinou a prisão de ambos, dado o perigo de continuação dos crimes.



Segundo apurou o CM, o primeiro assalto atribuído a esta dupla ocorreu no dia 23 de fevereiro, havendo registo de novos crimes nos meses seguintes até à passada semana, em que foram detidos por militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Leiria.



As residências assaltadas situam-se nos concelhos de Leiria, Porto de Mós, Batalha e Marinha Grande, de acordo com fonte da investigação.



No dia em que avançaram para as detenções, os militares fizeram cinco buscas domiciliárias e uma outra num estabelecimento comercial, que permitiram recuperar parte dos objetos furtados.



A GNR espera agora que as vítimas dos assaltos reconheçam esses objetos e os reclamem. Foram apreendidas 27 peças em ouro e dez em prata, oito relógios de marca, sete telemóveis, máquinas de filmar e fotografar, eletrodomésticos, equipamento informático, vestuário, além de moedas em escudos e francos e notas de moeda estrangeira.



Entre os objetos apreendidos está também um carro, um kit utilizado para despistagem de peças em ouro e diversa documentação.