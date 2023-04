Um casal foi detido pela PJ por ter assaltado uma ourivesaria, em Matosinhos, no ano passado. Segundo apurou o, a mulher fez-se passar por cliente e terá deixado a porta entreaberta para a entrada dos dois cúmplices. O juíz de instrução criminal do tribunal de Matosinhos decidiu que vão ficar ambos em prisão preventiva.Ameaçaram a proprietária com uma arma e levaram várias peças, num valor superior a 10 mil euros.