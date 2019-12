Casal ferido após naufrágio de veleiro na Figueira da Foz

Dois tripulantes de um veleiro encalhado este domingo numa praia da Figueira da Foz foram resgatados depois de se atirarem à água, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra à agência Lusa.

A embarcação, com 12 metros, encalhou na praia do Cabedelo, a sul da cidade da Figueira da Foz, cerca das 10h35, acrescentou a mesma fonte.





Ao que oapurou, o homem e a mulher seriam os únicos ocupantes da embarcação.

Os dois tripulantes, um casal francês, lançaram-se à água, tendo primeiro sido resgatado o homem com apenas ferimentos ligeiros, e mais tarde, às 11h23, a mulher, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória.



O casal foi transportado para o Hospital da Gala em estado de hipotermia.



A operação foi coordenada pela Capitania do Porto da Figueira da Foz.



Ainda não foram apuradas as causas do acidente.

No local estão elementos do Porto da Figueira da Foz, com duas embarcações, o INEM, o Instituto de Socorros a Náufragos e os Bombeiros Voluntários e Municipais da cidade.