Casal ferido com gravidade após sofrer queimaduras ao acender lareira

Mulher terá tentado acender a lareira com petróleo e a roupa acabou por pegar fogo.

11:57

Uma mulher ficou ferida com gravidade na manhã desta segunda-feira ao tentar acender a lareira de casa com recurso a petróleo. O marido também acabou por sofrer queimaduras ao tentar socorrer a mulher.



A roupa da vítima terá incendiado e provocou-lhe queimaduras graves. Foi transportada para o hospital de São João no Porto.



O marido acabou por também ficar queimado nas mãos.



Em atualização