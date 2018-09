Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal ferido dentro de casa em explosão de gás em Portimão

Incidente aconteceu durante a manhã de segunda-feira, em Coca Maravilhas.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 08:30

Um homem, com 70 anos, e uma mulher, com cerca de 65, ficaram feridos durante a manhã de segunda-feira devido a uma explosão de gás no apartamento onde vivem, numa urbanização camarária em Coca Maravilhas, Portimão.



O alerta foi dado para uma fuga de gás, pelas 10h26. Momentos depois foi ouvida uma explosão, que causou queimaduras de segundo grau no casal.



Segundo o CM apurou junto do adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Portimão, Filipe Pinto, que coordenou as operações no local, as vítimas "sofreram ferimentos considerados ligeiros e, depois de retiradas e assistidas no local, foram transportadas para o hospital de Portimão".



De acordo com o mesmo responsável, apesar da explosão, que destruiu janelas e uma marquise, a habitação e o resto do prédio ficaram habitáveis.



Essa foi a conclusão a que chegaram os técnicos da Câmara de Portimão, que procederam a uma vistoria ao imóvel, ainda durante a manhã de ontem, confirmou ao CM Filipe Pinto.



No local estiveram 24 operacionais, com 13 viaturas, dos Bombeiros de Portimão, Cruz Vermelha, Proteção Civil e PSP.



A explosão alarmou, contudo, os moradores locais. "Quando cheguei a casa, que fica mesmo por baixo daquela onde houve a explosão, deparei-me com a rua cheia de destroços, de vidros partidos e restos da marquise. Eu tinha duas crianças em casa e fiquei assustada , bem como os meus familiares", revelou ao CM Carla Mendes.