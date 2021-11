Casal ferido durante descida de "carros de cesto" na ilha da Madeira

Um casal ficou ferido durante um acidente com os carros de cesto no Monte na ilha da Madeira.O alerta foi dado pelas 09h00 deste domingo.Segundo apurou o, as vítimas são turistas norte-americanos que desembarcaram de um navio cruzeiro no Funchal proveniente de Cádis, em Espanha, com destino aos EUA.A mulher ficou com uma fratura exposta no joelho. Já o homem, que foi projetado, acabou por sofrer problemas ao nível das costas. Foram transportados ao hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros voluntários madeirenses.