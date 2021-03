Um casal, com cerca de 60 anos, ficou ferido, esta manhã de terça-feira, num despiste do quadriciclo, conhecido como 'papa-reformas' em que seguiam, em Espargo, Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para os bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário, na rua do Lourido.A PSP e a viatura médica de emergência e reanimação da Feira estiveram no local.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital da Feira.